Non, dit Paris, ``on n`abandonne`` pas le Mali

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

Les dirigeants français dénoncent les récents propos du Premier ministre malien. Ce dernier a accusé la France d’"abandonner" le Mali, en réduisant sa présence militaire. C’est faux, a réagi Paris.



Les autorités françaises n’ont pas du tout apprécié le récent discours du Premier ministre malien à la tribune de l’ONU. Ce dernier a accusé la France d’"abandonner" le Mali, en réduisant sa présence militaire. Dans son allocution, Choguel Kokalla Maïga a dénoncé un "manque de concertation" et une décision "unilatérale".



Réaction du commandant de la force Barkhane

Le nouveau commandant de Barkhane, le général Laurent Michon, a assuré qu’au contraire la décision d’évacuer les forces françaises de leurs trois positions les plus septentrionales au Mali avait été mûrement réfléchie et discutée.



« Le projet de quitter Kidal, Tessalit et Tombouctou date d’il y a à peu près deux ans, 18 mois à deux ans. __Il a été élaboré avec les chefs d’Etat de la zone G5 (G5 Sahel: Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, NDLR), notamment à Bamako et à Niamey avec des autorités politiques qui connaissent le projet, qui le souhaitent, dans le cadre de l’Accord de paix », a-t-il indiqué.

