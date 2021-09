Traitement des maladies animales et zoonoses: La CEDEAO dotée bientôt d’un fonds d’urgence - abamako.com

Traitement des maladies animales et zoonoses: La CEDEAO dotée bientôt d'un fonds d'urgence Publié le mercredi 29 septembre 2021

Réunion du Comité Technique Spécialisé de l`Alimentation et de l`Agriculture de la Communauté économique des Etats de l`Afrique de l`ouest

Deux règlements dont l'un portant création d'un fonds d'urgence régional dédié à la prévention et au contrôle des maladies animales transfrontalières et des zoonoses dans la région ont été adoptés à la fin des travaux de la réunion ministérielle de haut niveau du Comité Technique Spécialisé de l'Alimentation et de l'Agriculture de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), tenue du 27 au 28 septembre 2021 à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire).



Selon M. Sékou Sangaré, commissaire en charge de l’agriculture et de l’environnement de la CEDEAO, ces deux règlements adoptés sont relatifs d'une part au mécanisme régional pour la prévention et le contrôle des maladies animales transfrontalières et des zoonoses en Afrique de l'ouest et d'autre part à la création d'un guichet au sein du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation (FRAA), déjà logé à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO.



Cinq d'autres documents soumis aux experts et ministres des pays membres suite à la 7e réunion technique des réseaux en santé animale qui s'est achevée le samedi 25 septembre à Abidjan ont été également validés aux cours des travaux. À en croire le rapporteur général, ces documents portent sur la Stratégie de la santé animale et le bien-être animal, la Stratégie d'éradication et de prévention de la Peste des petits ruminants (PPR) à l'horizon 2030, la Stratégie d'identification et de traçabilité du bétail de la CEDEAO (ECOLITS) et la Stratégie sur le contrôle des trypanosomiases animales et des maladies transmises par les tiques.



Pour une efficacité dans réalisation des différents plans adoptés, les ministres des pays membres ont suggéré une synergie d'action entre aux niveaux régional et national. À en croire les intervenants, la mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation s'avère être nécessaire pour l'application des décisions. Ils ont par ailleurs affirmé leur adhésion à l'initiative d'interdiction de maltraitance des animaux en général et de l'abattage des ânes en particulier.



Ouverte par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, cette Réunion s'est déroulée à Noom Hôtel, à Abidjan Plateau, sous la présidence du ministre délégué de l'Agriculture et de l'Alimentation du Ghana, Tufeiru Mohammed Hardi. Douze pays sur les 15 de la CEDEAO y ont participé en présentiel ainsi que des représentants des institutions internationales et régionales, des partenaires techniques et au développement tels l'UA-BIRA, la FAO, l'OIE, l'USDA-APHIS, BROOKE WA.



Cyprien K.