Choguel Maïga : “Le peuple malien reconnaissant n’a jamais été et ne sera jamais ingrat” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Choguel Maïga : “Le peuple malien reconnaissant n’a jamais été et ne sera jamais ingrat” Publié le mercredi 29 septembre 2021 | aa.com

© aBamako.com par DR

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

En réponse aux propos de la ministre française des Armées, Florence Parly









” Le peuple malien reconnaissant n’a jamais été et ne sera jamais ingrat ”, a déclaré, mardi, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui a regagné Bamako, après avoir participé à la 76e Assemblée générale de l’ONU à New York.



Le chef du gouvernement s’exprimait sur les déclarations de Paris, la ministre française des Armées, Florence Parly, ayant qualifié, lundi, « d’inacceptables » et « d’indécentes », les accusations formulées par Choguel Maïga concernant un « abandon » de la France après la fin de l’opération Barkhane au Sahel.



Dans son allocution, samedi, en marge de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le chef du gouvernement malien, avait dénoncé le retrait de l’opération française Barkhane subitement annoncé, en vue, dit-on, d’une transformation en Coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus du Mali.



« C’est beaucoup d’hypocrisie, c’est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d’indécence surtout parce que ces propos ont été tenus le samedi 25 septembre, or le vendredi 24 septembre un 52e militaire français a donné sa vie pour combattre le terrorisme au Sahel », a déclaré Florence Parly.



” A ce stade nous ne souhaitons pas faire de commentaires sur les déclarations de nos partenaires. Nous leur avons dit ce que nous pensons de la situation entre nous en tête en tête. Je crois que les discussions vont continuer aux niveaux les plus appropriés ”, a annoncé, Choguel Kokalla Maïga avant d’ajouter que ” le peuple malien reconnaissant n’a jamais été et ne sera jamais ingrat”.



Il a, en outre, exprimé la volonté du peuple malien d’exercer sa liberté sous l’égide d’un État souverain dans ses prérogatives sur les questions de défense et de sécurité. Le Chef du gouvernement a clairement affirmé qu’il n’existait pas un sentiment anti-MINUSMA ( Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, NDLR) ni anti-Français au Mali.



Amarana Maiga



Source : AA.com