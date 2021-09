Privatisation dans les pays de l’UEMOA: le Mali classé en milieu de tableau - abamako.com

Privatisation dans les pays de l'UEMOA: le Mali classé en milieu de tableau Publié le mercredi 29 septembre 2021

© Autre presse par DR

Des billets de banque

En matière de ressources mobilisées grâce à des opérations de privatisation, sur les huit pays de l’espace UEMOA, le Mali occupe la 4è place derrière le Togo et devant le Bénin. D’après le classement publié par le Cabinet Kapi Consult, notre pays qui a effectué sa toute première privatisation en 1979, a mobilisé 100 millions $ soit 56 milliards de FCFA à travers 88 opérations de privatisations.



Il se retrouve ainsi au milieu d’un tableau dominé par la Côte d’Ivoire et le Sénégal tandis que le peloton de bas de tableau est constitué du Niger et de la Guinée Bissau.



ANDROUICHA