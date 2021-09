Année scolaire 2021-2022 : Le calendrier est désormais connu - abamako.com

Année scolaire 2021-2022 : Le calendrier est désormais connu Publié le mercredi 29 septembre 2021

Par le biais d’une décision rendue publique ce mercredi 29 septembre 2021 par le ministre en charge de l’éducation nationale dans notre pays, l’on connaît désormais la structuration de l’année scolaire à venir. Ainsi les élèves des établissements de l’éducation préscolaire et spéciale, de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire général, de l’enseignement technique et professionnel et de l’enseignement normal, sont appelés à effectuer leur rentrée des classes le lundi 1er novembre 2021. Cette date marque donc le début de l’année scolaire 2021-2022 qui va s’achever le 30 juin 2022.



Et comme il est d’accoutumée, cette année va elle aussi compter trois trimestres qui sont délimités respectivement du 1er novembre 2021 au 25 janvier 2022 inclus, du 31 janvier 2022 au 26 avril 2022 inclus puis du lundi 02 mai au jeudi 30 juin 2022. Les grandes vacances elles, sont prévues pour la période allant du 1er juillet au jeudi 15 septembre 2022 tandis que la reprise des cours pour le compte de l’exercice 2022-2023 est fixée au vendredi 16 septembre 2022.



ANDROUICHA