Construction de la route de Kalabancoro Kouloubleni : SFTP, une déception totale dans le domaine de BTP
Publié le mercredi 29 septembre 2021 | Le Démocrate

La population de Kalabancoro Kouloubleni est très remontée contre la société Sftp. Près de cinq ans bientôt, cette société est sur une route longue d’à peine 6 km. La lenteur des travaux dérange les populations riveraines.



Les populations de Kalaban-coro- Kouloubleni et une grande partie de la population de Garantigubougou sont très remontées contre la Sftp à cause de ses travaux interminables sur un tronçon qui traverse les quartiers. Au-delà de la durée des travaux, certaines actions de cette entreprise rendent la vie difficile pour les populations riveraines de ces quartiers. Des témoignages affirment qu’en plus des barricades, plus de trois semaines, de la route au niveau de Garantigubougou 2eme terminus, les gros trous creusés le long de cette route mettent également en danger les populations riveraines.



Car selon ces témoignages, des riverains y tombent chaque jour. Pour afficher leur ras-le-bol, on apprendre de sources sûres que la population de Kalabancoro-Kouloubleni et une grande partie de la population de Garantigubougou sont en train de se mobiliser pour chasser cette société de leurs quartiers. Les populations se demandent sur comment une telle société en manque d’expériences et de qualifications a pu décrocher marché public au Mali. Rapproché par nos soins pour savoir les difficultés qui handicapent l’évolution des travaux, le responsable Souleymane Camara a refusé de nous répondre.



Pour rappel, l’ancien ministre des Transports de l’époque, Makan Fily Dabo, avait dénoncé le retard des travaux avant d’ordonner à ce que la route soit inaugurée en début du mois de juin ; mais hélas. Donc, la ministre des Transports actuel, madame Dembélé Madina Sissoko, un ministre de terrain, est interpelée pour mettre fin à ce calvaire que vivent les populations de quartiers riverains.



Située près du cimetière de Kalabancoro, des informations nous révèlent que cette société de l’entrepreneur Alou Badra Diallo de Kayes, est une entreprise de forage transformée en une société de construction de route d’où tout le problème dans l’exécution des marchés de construction de route. Pour toujours vous informer de l’évolution de cette situation, nous y reviendrons dans notre prochaine parution.



Lassi Sanou