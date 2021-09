Oumar Ag Mohamedoun : Mort d’un grand commis d’Etat - abamako.com

Oumar Ag Mohamedoun : Mort d'un grand commis d'Etat Publié le mercredi 29 septembre 2021 | L'Informateur

Oumar Ag Mohamedoun, conseiller technique en charge des questions juridiques au ministère de l’Industrie, du commerce et de la promotion des investissements vient de disparaître. Cet universitaire reconnu restera comme l’un des grands commis de l’Etat. Jusqu’au bout, il avait conservé une vivacité d’esprit et un pétillement dans les yeux qui le faisaient ressembler à un jeune homme. Oumar Ag Mohamedoun est mort le samedi 25 septembre. Haut fonctionnaire, mais sans l’arrogance qui va parfois avec. Juriste, mais ô combien sensible au faible pouvoir d’achat des ménages.

Le ministre de l’Industrie et du commerce perd un collaborateur, l’un de ses grands serviteurs. Humainement bienveillant, intellectuellement exigeant, il s’est donné corps et âme à son travail.







En ces douloureuses circonstances, le ministre l’Industrie, du commerce et de la promotion des investissements a présenté ses condoléances les plus attristées, à sa famille durement éplorée ainsi qu’à ses collègues.

Dors en paix. Amen!