Foot: la CAF soutient un Mondial tous les 2 ans et une Superligue africaine Publié le vendredi 26 novembre 2021 | RFI

Le Sud-africain Patrice Motsepe, 13e homme le plus riche du continent et président de Sundowns

La Confédération africaine de football (CAF), réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ce 26 novembre 2021 au Caire, a apporté son soutien à une éventuelle Coupe du monde organisée tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans. L’AGE a par ailleurs encouragé la direction de la CAF à poursuivre la création d’une Superligue, nouvelle compétition qui réunira les meilleurs clubs africains.



La Confédération africaine de football (CAF), réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ce 26 novembre 2021, a affiché sa confiance, notamment par rapport à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022). Son président Patrice Motsepe a ainsi estimé que les Camerounais sont prêts « à 95% ». « Ce que j'apprécie, c'est l'engagement sincère du peuple camerounais, la détermination de toutes les parties prenantes, y compris celle du gouvernement à faire de cette CAN une réussite, a assuré ensuite le Sud-Africain en conférence de presse.Je suis absolument satisfait à ce stade. Je me concentre sur la CAN au Cameroun pour en faire un énorme succès et je suis convaincu que c'en sera un ».