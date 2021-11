Affaire saisie conservatoire sur un aéronef de la Compagnie Air Ivoire: le ministre de la Justice demande l’ouverture d’une enquête.

© aBamako.com par AS

Journée d`échanges Presse-Justice

Bamako, le 05 octobre 2021. À l`occasion de la 2è édition des Journées Presse et Justice, la Maison de la Presse a abrité la journée d`échanges entre la presse et la justice sous la présidence du ministre Mamadou Kassougué, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.