Mali : Deux membres de réseau de vente de fausses attestations aux arrêts

Université de Bamako

Deux personnes ont été appréhendées par les forces de sécurité et déférées à la maison centrale d'arrêt de Bamako dans le cadre du démantèlement d'un réseau de vente de fausses attestations.





En effet, la Cellule de la Communication et de la Presse universitaire indique dans un communiqué publié ce vendredi 26 novembre qu'un réseau de vente de fausses attestations de licence de l' université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) vient d 'être découvert.







« Deux membres de ce réseau ont été appréhendés par les forces de sécurité et déférés à la maison centrale d'arrêt de Bamako », précise le document.







Selon la même source, les enquêtes se poursuivent sous le contrôle du tribunal de la Commune V.