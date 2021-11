(COVID-19) Mali : l’INSP et l’OMS appellent au respect des mesures préventives face à la flambée des infections - abamako.com

Publié le samedi 27 novembre 2021 | Xinhua

(COVID-19) Mali : l'INSP et l'OMS appellent au respect des mesures préventives face à la flambée des infections

L'Institut national de santé publique (INSP) du Mali et l'antenne locale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont appelé jeudi la population au respect des mesures préventives face à la flambée des infections au nouveau coronavirus.



Le directeur général de l'INSP, Samba Sow, et le représentant résident de l'OMS au Mali, Jean-Pierre Baptiste, ont par ailleurs exhorté lors d'une conférence de presse les Maliens à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres.



D'après eux, le Mali est aujourd'hui confronté à sa troisième vague de contaminations depuis la découverte des premiers cas le 25 mars 2020. Le pays a connu mardi une nouvelle hausse des infections avec 61 cas et sept décès.



Le 11 novembre dernier, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination. A ce jour, 321.051 personnes ont été totalement vaccinées contre 310.364 qui n'ont bénéficié pour le moment que d'une dose.



A ce jour, ce pays ouest-africain a recensé 17.144 cas confirmés, dont 601 décès et 15.070 guérisons.