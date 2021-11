Kita : Où est passé le fonds Covid-19 ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Kita : Où est passé le fonds Covid-19 ? Publié le samedi 27 novembre 2021 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Des billets de banque

Tweet





La Covid-19 a mis à mal les économies rurales et a bouleversé l’ordre social. Pour aider les familles vulnérables, l’Etat s’est engagé à verser des sommes à des familles appelées fonds Covid pour minimiser l’impact dans toutes les régions. La région de Kita demande où est passé leur fonds ?











La pandémie sanitaire de la Covid-19 a fortement perturbé l’économie malienne à cause des mesures de restrictions édictées par les autorités sanitaires allant jusqu’à la fermeture des frontières a bouleverse l’ordre sociale ajouter à la crise sociopolitique que nous connaissons tous. Pour cela, l’Etat malien a décidé d’octroyer des fonds aux familles vulnérables pour surmonter l’impact de cette pandémie dans toutes les régions. Déjà certaines régions ont reçu ce fonds Covid-19 mais la population de Kita réclame sa part et se demande où est passé ce fonds ?



En visite de quelques heures à Kita, la population a voulu aborder cette question avec le Premier ministre, mais à cause de son agenda très chargé, le débat n’a pas eu lieu. Mais le fonds Covid-19 alloué aux familles vulnérables est géré par Caece Jigiseme, qui est une institution de microfinance décentralisée de type mutualiste et ladite structure est épinglée dans le rapport du Vérificateur général pour malversation des fonds.



Ousmane Mahamane