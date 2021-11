Musique : l’artiste burkinabè Donsharp De Batoro remporte le ‘’Kundé d’or’’ 2021 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Musique Article Musique Musique : l’artiste burkinabè Donsharp De Batoro remporte le ‘’Kundé d’or’’ 2021 Publié le samedi 27 novembre 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Musique : l`artiste burkinabè Donsharp De Batoro remporte le ‘’Kundé d’or’’ 2021

Tweet

Le lauréat du Kundé d’or 2021 est désormais connu. A l’issue d’une cérémonie riche en couleurs, l'artiste burkinabè Seydou Batoro, plus connu par son nom d’artiste Donsharp De Batoro, a remporté vendredi 26 novembre dans la soirée, l’édition 2021 des récompenses des musiciens au Burkina Faso dénommée Kundé d’or.



Pour cette 20e édition des Kundé dont l’apothéose a eu lieu, au Palais des Sport de Ouaga 2000, le lauréat était nominé en même temps que d'autres artistes : Amzy, Cisby, Dez Al Tino et Imilo Lechanceux.,



Pour agrémenter cette belle soirée, il y avait à l’affiche, entre autres, les artistes musiciens Amity Méria, Henri Dikongue (Cameroun), Thierry Cham (Guadeloupe), Defao (RD Congo), Roga Roga (Congo), Vegedream (Côte d’Ivoire/France), Josey (Côte d’Ivoire), Nomcebo (Afrique du Sud), Innoss’B (RD Congo)...



15 trophées Kundé dont dix prix officiels et cinq prix spéciaux ont été décernés et un défilé de mode assuré par trois stylistes-créatrices à savoir Tina’O, Oum’C et Koro DK Style.



Beaucoup de doutes planaient la probable tenue des kundé après le report de 2020 du fait de la maladie du coronavirus mais Salfo Soré alias Jah Press, commissaire général et ses collaborateurs ont levé le défi.



La cérémonie des Kundé se positionne aujourd'hui au Burkina Faso comme le rendez-vous musical le plus attendu des mélomanes, médias, artistes et professionnels du show-biz burkinabè et africain.



L’after-Kundé (concert) aura lieu ce samedi 27 novembre 2021 au palais des sports de Ouaga 2000 et réunira des artistes comme Vegedream, Josey, Kerozen, Innoss’B, Nomcebo et les cinq lauréats des Kundé 2021.



Florence B.