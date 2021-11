La BDM SA a un nouveau directeur général - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La BDM SA a un nouveau directeur général Publié le samedi 27 novembre 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par Momo

Journée des banques et établissements financiers du Mali

Bamako, le 12 mai 2017 le ministre Boubou Cissé a présidé la Journée des banques et établissements financiers du Mali au palais des sports Tweet



Le conseil d'administration de la banque de développement du Mali BDM SA a tenu sa 75 e session ce samedi 27 novembre 2021 dans la salle de conférence du siège de la banque, sous la présidence de son excellence Hamed Mohamed AG Hamani président du conseil d'administration



Après et adoption des points inscrits à l'ordre du, le conseil a adopté les procès verbaux des 73e et 74 sessions, examiné les rapports d'activités et d'exécution des budgets au 30 septembre 2021 et procédé à l'adoption des budgets prévisionnels 2022.



Au titre des décisions concernant la gouvernance de la banque, le conseil d'administration a pris acte de l'atteinte de la limite d'âge de l'administrateur directeur général en fonction, M Brehima Amadou Haidara, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Il a reçu les vives et chaleureuses félicitations du conseil d'administration pour sa clairvoyance, son leadership et les résultats appréciables atteints sous son mandat.



Le conseil a procédé à la nomination d'un nouveau directeur à la tête de la BDM SA en la personne de M. Ibrahima Ndiaye, précédemment directeur général adjoint de la banque. Il a été félicité par le conseil pour le conseil placé en lui.



Rappelons que les filiales du groupe BDM en Guinée Bissau en côté d'Ivoire et au Burkina Faso ont également tenu leurs différentes sessions de conseil.



Le conseil d'administration a aussi donné quitus pour l'ouverture de deux nouvelles succursales BDM au Bénin et Niger

Président du conseil d'administration

SEM Ahmed Mohamed AG Hamani