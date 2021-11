Le PDG de la BDM dans le collimateur de la commission bancaire - abamako.com

Le PDG de la BDM dans le collimateur de la commission bancaire Publié le samedi 27 novembre 2021 | Le Sphinx

© aBamako.com par Momo

Journée des banques et établissements financiers du Mali

Bamako, le 12 mai 2017



En réalité, l'actuel PDG de la BDM veut faire croire aux gens qu'il est meilleur dirigeants de la banque au Mali et donc et parmi les meilleurs en Afrique. Tout le monde sais comment il faut faire pour avoir les différentes récompenses et mérites. Aujourd'hui de la mafia, dans le milieu bancaire il faut payer pour être citer . Il ya un jeune opérateur malien à qui il a été décerné cette année le prix de meilleur dirigeant de banque au Mali. Au fait, tout cela n'est pas du tout sérieux.



Comme nous l'avons signalé dans nos colonnes depuis qu'il est à la tête de la banque, rien ne va plus, 5 ans de désastre et d'échec caché. Pendant 5 ans, il a battu tous les records en matière de gestion de la banque. Certes les résultats sont positifs mais cela n'a rien avoir avec la gestion anachronique. En réalité la BDM pouvait faire mieux s'il n'était pas à la tête de cette institution. Il a pourri l'atmosphère de collégialité qu'il avait à la banqueSa gestion était à la merci des dirigeants du régime défunt. Il ne jurait que par Boubou Cissé, Karim Keita, Soumeylou Boubeye MAIGA après la chute de ses mentors il a caché leur situation de leurs différents comptes ouverts dans les livres de la BDM. Les autres employés de la banque n'y ont pas accès. Tôt ou tard il répondra devant les autorités de la gestion chaotique de la banque. Son départ sera vraiment salutaire pour le système bancaire malien. Déjà du côté de la commission bancaire, on serait très remonté contre lui . On serait dans le collimateur.



Comme dirait l'autre wait and sée