Situation sociopolitique du pays: Une coalition de partis appelle le Président de la Transition à reprendre en main la situation.

Bamako, le 06 novembre 2021. Le Cadre d'échange des Partis et Regroupements de partis politiques pour une transition réussie a organisé un meeting pour dire NON à la prorogation de la Transition en cours au Mali.

Dans un communiqué conjoint publié à la suite d'une réunion tenue le samedi 27 novembre 2021, la coalition des formations composée de la Plateforme UNIS POUR LE MALI, du Cadre d’échanges des regroupements et partis politiques pour une Transition Réussie, des Forces Patriotiques et Progressistes - Faso Koumabo Ton, de la Plateforme Cœur pour la Nation, et du PARENA, a lancé un appel à l'endroit du président de la Transition. Après son passage en revue de la situation sociopolitique du pays, cette coalition a invité "le Président de la Transition, garant de l'unité nationale, à reprendre en main la situation en prenant les mesures qui s'imposent". Nous vous proposons ici l'intégralité du communiqué.





Communiqué conjoint



Nous,

Plateforme UNIS POUR LE MALI, Cadre d’échanges des regroupements et partis politiques pour une Transition Réussie, Forces Patriotiques et Progressistes - Faso Koumabo Ton, Plateforme Cœur pour la Nation, PARENA



Nous sommes réunis ce Samedi 27 Novembre 2021 à l'initiative de la Plateforme Unis pour le Mali pour passer en revue la situation sociopolitique du pays.



A l'issue des échanges ouverts, nous avons dégagé une convergence de vue sur l'ensemble des sujets discutés. Nous avons constaté :

- La détérioration de la situation sécuritaire;

- L'obstination du Gouvernement à organiser des Assises Nationales avant d'établir un chronogramme;

- La cherté de la vie, la crise des enseignants et l’injustice sociale;

- L'impasse dans laquelle, par conséquent, le pays se retrouve.



Face à la gravité de la situation actuelle, nous décidons de nous unir pour sauver le Mali.



Nous appelons l'ensemble des Forces Vives et des patriotes convaincus à nous rejoindre pour sauver le bateau "Mali" du naufrage.



Enfin, nous invitons le Président de la Transition, garant de l'unité nationale, à reprendre en main la situation en prenant les mesures qui s'imposent.



Bamako, Samedi 27 Novembre 2021