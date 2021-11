Sahel : un convoi de la force Barkhane cristallise le rejet de la France - abamako.com

Sahel : un convoi de la force Barkhane cristallise le rejet de la France Publié le dimanche 28 novembre 2021 | La Croix

Un blindé de la force Barkhane

Après avoir été bloqué une semaine au Burkina Faso, le convoi logistique de l’armée française en route pour le Mali a affronté, samedi 27 novembre, l’hostilité des populations au Niger. Ces obstacles à répétition révèlent le climat de défiance qui règne dans le Sahel contre la France.



C’est le convoi de tous les rejets. Jamais une mission logistique de Barkhane n’avait connu autant d’obstacles et d’hostilités de la part de civils sur la route qu’elle emprunte entre la Côte d’Ivoire et Gao, dans le nord du Mali. Les entraves et les menaces contre sa progression ne cessent de se multiplier depuis qu’il a franchi la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, il y a une dizaine de jours.