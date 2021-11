Sortie de crise / Mahmoud Dicko demande l’indulgence de la CEDEAO: ’’ l’effondrement de ce pays aura des conséquences fâcheuses pour toute la région’’ - abamako.com

L`imam malien Mahmoud Dicko lors du lancement de son mouvement politique la Coordination des mouvements, associations et sympathisants (CMAS), le 7 septembre 2019 à Bamako.

A l'issue d'une cérémonie de lecture de Coran pour la paix et la cohésion au Mali suivi d'un point de presse à son ''Centre pour la paix et le vivre-ensemble dans le Sahel'', l'Imâm Mahmoud Dicko a lancé un plaidoyer ce dimanche 28 novembre 2021, sur la situation qui prévaut au Mali.



Au cours de ce point de presse, l'imam Mahmoud Dicko a demandé à la communauté internationale, singulièrement aux pays voisins de la CEDEAO, leur indulgence, leur compréhension et leur accompagnement envers le Mali



''Notre pays traverse une situation difficile aujourd'hui, la désintégration de ce pays où son effondrement aura des conséquences fâcheuses pour toute la région. Nous demandons de faire preuve d'indulgence à notre égard. Nous remercions les pays de la communauté internationale pour leur accompagnement qui n'a pas fait défaut.



Le peuple malien est un peuple reconnaissant. Nous ne sommes pas un peuple ingrat. Certes, nous ne sommes pas un peuple soumis, mais nous ne sommes pas un peuple ingrat '', a-t-il indiqué.

Il a aussi demandé au peuple malien et aux autorités de la Transition de faire un effort pour qu'on chasser des cœurs le démon de la division, des rancoeurs, de la haine, afin qu'il puisse avoir de la place dans ces cœurs pour le pardon, l'amour, la solidarité. Le dignitaire religieux appelle l'ensemble des Maliens à l'union afin de dépasser les différends, les contradictions pour sauver le Mali de son impasse qui n'aura que trop duré.



M.S