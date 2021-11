BDM-SA : Ibrahima NDIAYE, le nouveau DG - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie BDM-SA : Ibrahima NDIAYE, le nouveau DG Publié le lundi 29 novembre 2021 | Le Pays

Tweet

M. Ibrahima NDIAYE, précédemment Directeur Général Adjoint de la banque, a été nommé, le samedi dernier, nouveau Directeur Général à la tête de la BDM-SA. Il remplace ainsi Bréhima Amadou HAIDARA, appelé à faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2021.



La BDM-SA a nouveau directeur. Il a été nommé lors de la 75ème session du Conseil d’administration de ladite banque.« Le Conseil d’Administration de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a tenu sa 75e session, ce samedi 27 novembre 2021 dans la salle de conférence du siège de la banque, sous la Présidence de son Excellence Ahmed Mohamed AG HAMANI Président du Conseil d’Administration », a indiqué le communiqué du PCA. Selon le communiqué, après et adoption des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a adopté les procès-verbaux des 73e et 74e sessions, examiné les rapports d’activités et d’exécution des budgets au 30 septembre 2021 et procédé à l’adoption des budgets prévisionnels 2022.



Une décision importante précise lors de cette 75ème session du Conseil d’administration, c’est la nomination d’un nouveau DG. «Au titre des décisions concernant la gouvernance de la banque, le Conseil d’Administration a pris acte de l’atteinte de la limite d’âge l’Administrateur Directeur Général en fonction, M. Bréhima Amadou HAIDARA, appelé à faire valoir ses droits çà la retraite au 31 décembre 2021. Il a reçu les vives et chaleureuses félicitations du Conseil d’Administration pour sa clairvoyance, son leadership et les résultats appréciables atteints sous son mandat », a précisé le communiqué qui a ajouté : «Le conseil a procédé à la nomination d’un nouveau Directeur Général à la tête de la BDM-SA en la personne de M. Ibrahima NDIAYE, précédemment Directeur Général Adjoint de la banque. Ila été félicité par le Conseil pour le conseil placé en lui ».



B.G



Source : LE PAYS