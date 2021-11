Éliminatoire de la coupe du monde de basket-ball 2023 : les Aigles un début mitigé - abamako.com

News Sport Article Sport Éliminatoire de la coupe du monde de basket-ball 2023 : les Aigles un début mitigé Publié le lundi 29 novembre 2021 | Le Pays

Après une entrée en matière réussie pour les Aigles qui ont battu l’Ouganda (76-66), le Mali s’est incliné face au Nigéria lors de son deuxième match de ses Eliminatoires pour la Coupe du Monde de basket-ball 2023. Une performance mitigée de la part des Maliens dans ce début de campagne de qualification à Benguela, (Angola).



La première fenêtre des qualifications a débuté le vendredi dernier, à Bengela en Angola. La sélection nationale de basket-ball après une entrée en lice parfaite à raté le coche lors de sa deuxième sortie contre les Supers Eagles du Nigéria.



Lors du premier match les Aigles ont pris le soin de prendre les rênes du match dès le coup d’envoi de la rencontre. En effet, Ibrahima Djambo (19 points, 07 rebonds et 01 assist) et ses partenaires ont remporté le premier quart temps (17-09) pour bien entrer dans le match, avant de céder le second quart temps aux Cranes d’Ouganda (21-19). Le Mali mène de 06 points d’avance à la pause.



Au retour des vestiaires, les hommes du technicien français font le break pour passer devant au score (61-49). Les Ougandais vont tenter de revenir dans le quatrième et dernier quart temps mais Mahamadou Kanté et ses partenaires ne se laisseront pas faire, 76-66 score finale du match.



Dans la deuxième rencontre de cette première phase des éliminatoires à la Coupe du Monde de Basket-ball, la sélection nationale était opposé au Nigéria qui avait été battu lors de son premier match par Le Cap-Vert (79-71). Les hommes de Boubacar Kanouté ont été dominé sur le fil par les Nigérians.



Le premier quart temps s’est soldé par la victoire du Nigéria avec un seul point d’avance sur le Mali (16-15). Mais les Aigles se reprennent avant la mi-temps en inscrivant 24 points lors du deuxième quart temps contre 14 pour son adversaire. Malgré le début de match le Mali a repris l’avantage à la mi-temps (39-30).



A la reprise du second round du match, les Super Eagles du Nigéria montent en rythme et remporte le troisième quart temps mais les Aigles du Mali garde toujours l’avantage (53-55). Le quatrième et dernier quart temps est le round du suspense car à une minute de la fin du match alors que le Mali menait au score 70-68, le Nigéria est parvenu grâce Jordan Ogundiran et Chris Obekpa à renverser la situation et à remporter le match sur un score de 72 à 70.



A noter que, seize équipes africaines participeront aux Éliminatoires africains pour la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023 à travers cinq fenêtres de tournoi sur 15 mois. Les éliminatoires se déroulent de novembre2021 à février 2023, avec cinq équipes nationales africaines gagnant une place pour la



Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023 qui doit avoir lieu du 25 août au 10 septembre 2023 au Japon, en Indonésie et aux Philippines.



Mahamadou Sissouma Stagiaire



Source : LE PAYS