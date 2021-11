Gestion de la transition : Des groupements politiques décident de s’unir

© aBamako.com par Androuicha

Le Ministre Tiébilé Dramé face à la presse pour les vœux de nouvel an

Bamako, le 28 janvier 2020 à Koulouba. Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale M. Tiébilé Dramé a rencontré les correspondants de la presse étrangère au Mali, les attachés de presse auprès des Missions diplomatiques au Mali, les directeurs de publication des organes de la presse nationale pour leur présenter ses vœux de nouvel an 2020. Il a profité de cette occasion pour échanger avec eux sur l`actualité politique et diplomatique du Mali de ces derniers mois.