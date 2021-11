Forum Chine-Afrique à Dakar: Pékin promet une «nouvelle ère» face aux inquiétudes africaines - abamako.com

Forum Chine-Afrique à Dakar: Pékin promet une «nouvelle ère» face aux inquiétudes africaines Publié le lundi 29 novembre 2021 | RFI

Après vingt années d'une coopération économique Chine-Afrique particulièrement dynamique et porteuse d'espoir pour le continent, le Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) qui s'est ouvert ce dimanche 28 novembre à Dakar devrait marquer le pas sur les précédentes éditions.



Dettes, développements de projets bénéficiant aux communautés limités, échanges commerciaux déséquilibrés, droit du travail et de l'environnement pas toujours respectés... Sur le terrain, les espoirs mis dans l'engagement chinois n'ont pas été entièrement comblés. A l'exemple du contrat du siècle en RDC qui devait permettre en contrepartie la construction de nombreuses infrastructures qui n'ont pas vu le jour.



Dans un livre blanc publié quelques jours avant ce sommet, les autorités chinoises détaillent leurs actions et leurs ambitions en Afrique. Elles parlent d'une « nouvelle ère » fondée sur l'égalité.