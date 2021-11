Quelles retombées de l’or pour le Mali? - abamako.com

De nombreuses entreprises maliennes et internationales étaient présentes du 16 au 18 novembre au Centre internationale de conférence de Bamako. Elles prenaient part aux 9e Journées Minières et Pétrolières du Mali. Avec 14 compagnies d'exploitation et environ 70 tonnes extraites par an, c’était l’occasion de prendre le pouls du secteur de l’or dans le pays, mais aussi de rendre compte des réelles retombées pour les Maliens.



Une soixantaine de stands en enfilade : des équipementiers, des fournisseurs, des cimentiers, des compagnies minières et, régulièrement, la même remarque qui revient : « Le Mali a de l’or qui ne brille pas pour les Maliens ».



Avec 70 tonnes extraites par année et un cours de l’or à la hausse depuis 20 ans, les bénéfices de l’exploitation aurifère sont pourtant conséquents. Mamadou Keita, ingénieur des mines, est spécialisé en économie minière : « Il y a la contribution du secteur à l’économie nationale : les impôts, les taxes, les redevances que ces sociétés doivent à l’État malien. Et les Maliens ont le sentiment effectivement que l’on ne ressent pas toutes ces contributions sur le panier de la ménagère ».