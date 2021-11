Poursuite de la transition au Mali: L’ambassadeur de France, en visite au siège de l’ADEMA-PASJ - abamako.com

Ce vendredi 26 novembre le siège du parti Adema PASJ (Alliance pour la démocratie au Mali – Parti africain pour la solidarité et la justice) a reçu la visite d’un diplomate européen accrédité auprès de notre pays. Le visiteur et non des moindres n’était autre que l’Ambassadeur de France au Mali, Mr Joel Meyer et sa délégation. C’est donc en toute discrétion que l’Ambassadeur Joel Meyer et sa délégation sont arrivés dans la matinée au siège de l’Adema. Selon nos informations, les diplomates se sont entretenus durant environs deux heures avec le président du comité exécutif du parti Marimantia Diarra et le secrétaire général, Yaya Sangaré. Selon les confidences d’une source que nous avons contactée, « L’ambassadeur voulait s’imprégner de l’Evolution de la situation et avoir un échange avec le président du Parti. Il était accompagné de son conseiller politique et du représentant du quai d’Orsay qui s’occupe de l’Océan Indien et de l’Afrique





Nouvel horizon