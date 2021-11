Insatisfait de l’après IBK, l’imam Mahmoud DICKO se disculpe de la situation de la crise qui prévaut : «J’avais dit à Assimi de laisser la transition aux civils, sinon on ne pourra pas faire face à la Communauté internationale» - abamako.com

Publié le lundi 29 novembre 2021

© Autre presse par DR

L`imam malien Mahmoud Dicko lors du lancement de son mouvement politique la Coordination des mouvements, associations et sympathisants (CMAS), le 7 septembre 2019 à Bamako.

L'imam Mahmoud DICKO semble avoir un lourd poids qui lui pèse sur la conscience plus d’une année après la chute du régime IBK. Le M5-RFP qu’il dirigeait est aujourd’hui en rang dispersé et l’imam Mahmoud DICKO continue de faire l’objet d’accusations et de préjugés. Face aux médias hier, le parrain de la CMAS s’est expliqué sur plusieurs sujets relatifs notamment, à ses relations avec les autorités de la transition et au M5-RFP. Il s’est senti mal compris et souvent même calomnié. L’évènement qui s’est déroulé sur le terrain de football de Baco-Djicoroni ACI, a ménagé pour l’occasion, a compté plusieurs centaines de personnes présentes.





L’essentiel de la communication de l’Imam a consisté à se justifier face aux nombreuses accusations dont il fait l’objet.



c’ est un véritable contre-pied que Mahmoud DICKO a donné à une grande partie de l’opinion qui s’attendait à des probables déclarations incendiaires contre les autorités de la transition . Les prémisses de ce genre de déclaration étaient prévisibles en ce sens que l’imam de Badalabougou réagissait quelques jours plus tôt, à propos d’une fausse information l’accusant de comploter avec la France contre le Mali.



Contre toute attente, c’est donc des propos d’apaisement que le leader religieux a tenu hier dimanche 28 novembre 2021.



Imams et représentants de partis politiques ont participé à la rencontre qui aura été l’occasion pour l’imam de Badalabougou de s’expliquer sur plusieurs faits dont il est accusé.



Les relations entre l’imam Mahmoud DICKO et les plus hautes autorités du pays ne datent pas d’aujourd’hui. Cependant les deux anciens chefs d’ État démocratiquement élus à savoir feu Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keita (IBK) partagent des points communs relatifs à leurs chutes.



