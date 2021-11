Distinction : Habib Sissoko Honoré ! - abamako.com

L’État malien à travers le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, récompense ainsi les plus méritants pour services rendus à la nation.

En effet, cinq Agents dont le Président du Comité Olympique National, Habib Sissoko, ont été distingués de la médaille de Chevalier de l’Ordre national et dix de la médaille du Mérite national avec effigie abeille, par le Grand Chancelier des Ordres nationaux de la République du Mali.







Cette Médaille du Mérite sportif est une légitime reconnaissance du travail, des efforts consentis par Habib Sissoko pour l’essor du sport Malien.



En effet Habib Sissoko depuis son arrivée à la tête du Comité National Olympique et Sportif s’est toujours personnellement investit pour le développement du Sport malien. En outre, il a participé pleinement à éteindre les nombreux foyers de tensions dans les différentes fédérations. Il en a fait sa priorité.



Sa longévité à la tête du Comité National Olympique et Sportif est l’illustration de sa capacité à fédère les énergies de routes les fédérations sportives autour d’un objectif commun : hisser haut les couleurs du Mali sur la scène Internationale. Habib Sissoko est un rassembleur qui a tout donné pour le sport malien, qui a consenti des sacrifices pour se mettre aux services exclusifs du sport malien



Le Président du Comité olympique national s’est aussi singularisé par sa volonté d’impliquer tous les acteurs du monde sportif dans une gestion consensuelle,



Habib est un monument du sport malien et il mérite considération et respect de tous sur le plan national et international.



A noter que Habib préside également la Commission des relations internationales de l’Acnoa pour la période 2021-2024. Avec un tel parcours, une telle expertise, une si grande expérience et surtout un engagement à toute épreuve face aux défis et aux obstacles qui ont jalonné sa carrière, il n’est pas alors étonnant que sa vitrine de trophées et de médailles de reconnaissance déborde. Avant la Médaille de l’Ordre du mérite sportif, Habib est officier de l’Ordre national du mérite (2016) après avoir été fait chevalier en 2009.



Mais, déjà en 2000, le Président Me Abdoulaye Wade avait décerné à Habib la médaille d’officier du Mérite du Sénégal. Dix ans plus tard (2010), il a reçu la Médaille du Mérite de l’Acno à Acapulco (Mexique). Citoyen d’honneur de la ville de Saint-Louis (Sénégal) depuis 2013, Habib Sissoko a été récipiendaire la même année de la Médaille de l’Ordre du Mérite olympique algérien. Et depuis 2019, cet humble serviteur du sport et de l’olympisme est commandeur de l’Ordre du mérite du Comité international du sport militaire (CISM).



Mémé Sanogo