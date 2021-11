Procès Bakary Togola : Le verdict attendu ce matin - abamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger.

M`Bewani (Région de Ségou), le 17 juin 2017. Le Ministre de l`Agrculture, Dr Nango Dembélé a, en présence du président de l`Assemblée Permanente des Chambres d`Agriculture du Mali (APCAM), M. Bakary Togola et du PDG de l`office du Niger M. Mamadou Mbaré Coulibaly, procédé au lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger Tweet

23 novembre 2021. Ils sont tous poursuivis pour atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux. Il est reproché à l’accusé principal, Bakary Togola, dans le cadre de la présente procédure, des faits d’atteinte aux biens publics par détournement et autres malversations financières portant sur la somme totale de 9. 462.152.071 FCFA appartenant à la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali sur la période de 2013 à 2019.

Ainsi durant toute la semaine, le principal accusé et ses co-accusés ont comparu à la barre pour expliquer les faits. Il s’agit de Tiassé Coulibaly, Seydou Coulibaly, Solo Mady Keita, Djiguiba dit M’Fa Coulibaly, Bourama Coulibaly, M’piè Doumbia et autres. Ils ont répondu aux questions du président de la cour, Abass Alassane.







Le ministère public dirigé par Diakaridia Bakayoko, dans son réquisitoire a requis 20 ans d’emprisonnement ferme pour tous les prévenus. Il s’en est suivi une batterie de plaidoiries du pôle d’avocats commis par l’ancien président de l’APCAM pour la circonstance.



Les débats de fond ont été souvent houleux, mais les magistrats chevronnés ont su maîtriser et conduire les travaux dans le strict respect du droit. L’audience a été suspendue le vendredi soir pour reprendre ce lundi matin avec, évidemment, la délibération suivie du verdict tant attendu par tout le monde.



Seydou Diamoutené