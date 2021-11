Mahamane Mariko: « La classe politique, sans exclusive aucune, doit accepter de faire son propre examen de conscience » - abamako.com

Mahamane Mariko: « La classe politique, sans exclusive aucune, doit accepter de faire son propre examen de conscience » Publié le lundi 29 novembre 2021 | Nouvelle Libération

Le 2ème Congrès ordinaire de la Convention des Réformateurs pour l’Alternance et la Justice (CRAJ-Faso Nyèta) s’est tenu les 27 et 28 novembre 2021 au Centre International de Conférences de Bamako (CICB) avec comme thème : « Les perspectives pour une sortie de crise de la Transition Politique ».





Le président des jeunes, Daouda Diarra a invité la jeunesse de l’intérieur et de l’extérieur à un sursaut patriotique pour un nouveau Mali. Il a expliqué qu’il s’agit d’aller vers l’union sacrée afin de trouver des solutions aux différents maux. La présidente des femmes, Mme Malado Diallo a sollicité l’implication de tous pour la paix, la cohésion, la stabilité. Le porte-parole du M5-RFP, Jeamille Bittar a précisé que « dans la politique, on apprend toujours ».



Il a expliqué que tout le monde veut que le pays sorte de la crise. Selon lui, « les réformateurs doivent contribuer à la réussite des Assises Nationales de la Refondation (ANR) ».



Il a précisé que « seul le travail permet à un homme d’avoir son indépendance ».



ALPHAGALO



Source: NOUVEL HORIZON