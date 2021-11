La cour déclare Bakary Togola et co-accusés non coupables - abamako.com

La cour déclare Bakary Togola et co-accusés non coupables Publié le lundi 29 novembre 2021

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger.

M`Bewani (Région de Ségou), le 17 juin 2017. Le Ministre de l`Agrculture, Dr Nango Dembélé a, en présence du président de l`Assemblée Permanente des Chambres d`Agriculture du Mali (APCAM), M. Bakary Togola et du PDG de l`office du Niger M. Mamadou Mbaré Coulibaly, procédé au lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger Tweet





La cour d'assises a déclaré l'ancien président de l'APCAM, Bakary Togola et ses coaccusés non coupables pour les faits qualifiés d'atteinte aux biens publics et complicité d'atteinte aux biens publics, faux et usage de faux ce lundi 29 novembre 2021 après une semaine de procès.



Les griefs qui ont été reprochés ne sont pas solides, ils ont été poursuivis sur des bases qui ne sont pas juridiquement solides par conséquence la cour a décidé d'acquitter nos clients et il faut saluer le courage des juges'' a indiqué maître Mangara



Les accusés étaient inculpés pour atteinte aux biens publics et complicité d'atteinte aux biens publics, faux et usage de faux.