Bien qu’elle soit exclue de toutes les étapes préparatoires des Assises Nationales de la Refondation (ANR), l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR), organisation mature et créée dès les premières heures de la transition participera aux Assises nationales de la refondation. La déclaration a été faite par le Président de l’ATIR, le Pr Younouss Hamèye Dicko lors de leur rencontre avec le Président de la transition, le Colonel AssimiGoïta. Lisez le message de l’ATIR !





MESSAGE D’ATIR A L’OCCASION DE SA RENCONTRE AVEC SEM LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT.



LE LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 A KOULOUBA.



Excellence Monsieur le Président,



Ce jour, lundi 22 Novembre 2021, restera important pour l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR). Monsieur le Président Goïta, soyez remercié pour l’honneur que vous nous faites et pour le bonheur que vous nous procurez, en nous recevant aujourd’hui.



Sans tarder, Monsieur le Président je vais vous présenter la délégation d’ATIR qui m’accompagne et qui n’est composée que des amis à votre personne.



ATIR est la première organisation politique historique qui a déclaré soutenir la Transition, le 23 Septembre 2020, le jour de son lancement. Nous étions décidés à accompagner la Transition pour qu’elle soit une réussite, afin de donner la chance à celui qui, ancien Président du CNSP, a dit que « le Mali n’a plus droit à l’erreur » de revenir vite aux affaires pour rétablir le Mali sur les rails tracés par les pères fondateurs de la République du Mali. ATIR comprend 29 entités dont 5 partis politiques et 24 associations et personnes ressources.



ATIR abat un travail important en faveur de la Transition : Conférence débat (COVID- 12/12/20), Conférence de presse (Armée malienne 03-07-21), Analyses Méthodiques Intelligentes (AMI 1, 2, 3, 4) trimestrielles et déclarations dont les copies sont déposées à la Présidence, à la Primature, au CNT, au MATD, au CESC, etc.



Monsieur le Président, nous pensons que tout gouvernement a le droit, voire, le devoir de convoquer toute réunion de son choix, pour définir, avec toutes les forces du peuple, les voies et moyens qui lui permettent de gérer l’Etat et d’apporter des solutions aux problèmes de la Nation. Venant aux Assises Nationales de la Refondation (ANR), on se revoit au Dialogue National Inclusif (DNI). Ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui avaient refusé de participer au DNI pour ne pas conforter le gouvernement qu’ils combattaient. Ceux qui ont perdu le pouvoir refusent maintenant de participer aux ANR ! Ironie du sort ! Dans tout cela le Mali est où ?



Sans en savoir la raison, l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie a été méchamment écartée de toutes les étapes préparatoires des ANR. ATIR est une organisation mature, responsable et patriote. C’est pourquoi, malgré le manque notoire d’inclusivité des préparatifs et de l’organisation des ANR, ATIR déclare solennellement, Monsieur le Président Assimi Goïta, Chef de l’Etat, qu’elle participera aux Assises Nationales de la Refondation (ANR) sans ambiguïté.



Monsieur le Président, le Mali est estimé et respecté par l’Afrique entière et le reste du monde. En effet, ses pères fondateurs avaient une vision : tout en étant ombrageux sur ses valeurs et sa souveraineté, il est la patrie de tout africain, et par conséquent, il doit rester en harmonie avec l’Afrique et le monde. Toute théorie et toute action qui tendent à éloigner le Mali de ses pays frontières sont à écarter.



Merci, Monsieur le Président pour votre écoute.



Bamako, le 22 Novembre 2021.



Pr. El Hajj Younouss Hamèye DICKO.



Source : Le Malien