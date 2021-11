Le groupe Wagner est-il efficace pour lutter contre le terrorisme ? - abamako.com

Le groupe Wagner est-il efficace pour lutter contre le terrorisme ? Publié le lundi 29 novembre 2021 | Alwihda Info

Pour discuter du groupe Wagner, essayons de voir si d’autres entités existent avant le groupe Wagner, quelles sont leurs objectifs et méthodes opérationnelles. Nous pouvons constater que toutes les grandes puissances ont des groups para-militaires qu’ils engagent pour défendre leurs intérêts. La Russie, les USA, La Grande Bretagne, l’Iran, l’Israël, la France, etc.









La France est l’un des premiers pays au monde qui a établi cette institution composée de militaires de différentes nationalités ou de civiles qui reçoivent des formations militaires opèrant sous le drapeau Français qu’on appelle “La légion Française”. En un mot ce sont des mercenaires qui défendent les intérêts Français.



Nous allons comparer les deux forces Barkhane, Serval et les forces Wagner.



Les Forces Wagner, sont des groupes para-militaires Russes qui interviennent dans des zones en conflits. Ils sont composés de Russes et diverses nationalités qui vendent leurs services à un état souverain qui les engage. Ils interviennent dans les conflits armés, des attaques terroristes, déstabilisations des pays. Le groupe Wagner lors de ces interventions présente 10% des incidents sur la population locale mais arrive à remplir les missions qui lui sont confiées. Par exemple la République Centrafricaine a été le théâtre de différentes guerres civiles et dominée par le terrorisme pendant des années. Le gouvernement contrôlait à peine 10 à 15 % du territoire centrafricain. Malgré la présence de l’armée française et une base militaire stationnée en République Centrafricaine, La RCA était devenue instable, paranoïa et invivable.



La Signature de l’accord de coopération avec le groupe Wagner a permis d’inverser les rôles, le gouvernement contrôle presque la totalité du territoire c’est à dire de 10-15% il est passé à 90% en moins de trois ans. La confiance et la stabilité règnent parmi le peuple centrafricain.



Les forces françaises: Barkhane et Serval au Mali



La déstabilisation et la partition du Mali étaient prévisible et dues à la crise économique mondiale, certains pays sont très endettés, d’autres sont à la recherches des matières premières qu’ils veulent acheter à des prix dérisoires ou veulent s’accaparer des ressources d’autres pays par la force. Le Mali est un pays très riche, qui a le potentiel pour devenir l’eldorado de la CEDEAO. Certains états Européens, Américains et surtout Français n’ont qu’une option : déstabiliser certains pays, les rendant ingouvernables. Nous allons prendre l’exemple du Président Russe, Mr. Poutin en Octobre 2016, lors la déstabilisation de la Syrie et l’Irak, il a dit les gens qui achètent le pétrole des terroristes sont les états occidentaux à moindre coût. Nous pouvons en déduire que le financement des terroristes provient des gisements pétroliers?



Quand le Mali est attaqué par les terroristes il y avait 16 services secrets des pays étrangers au Mali et la CEDEAO étaient présent sur le terrain. Cherchez à savoir ce qu’ils faisaient? Lorsque Le Mali est attaqué, les forces Barkhanes et Servals ont pour but de protéger la population et combattre les terroristes. Le contraire s’est produit, les groupes terroristes ce sont répandu sur tout le territoire et protégé par les forces françaises en créant des zones interdites (indépendant) au sein du Mali, en même temps ils tuent la population. Le Mali est devenu un état déstabilisé et ingouvernable. Certaines institutions internationales soutiennent cette approche et met le gouvernement Malien et le peuple Malien à genoux devant le fait accompli des terroristes.



Les forces Barkhanes et Servals au Mali normalement doivent stopper la progression des terroristes mais c’est le contraire qui se fait, le terrorisme est présent sur tout le territoire. Comment peut-on expliquer ce phénomène d’expansion de terrorisme? Et cela dure au moins 8 ans de chaos. Le terrorisme est présent au Mali à cause de ses richesses, donc un certain nombre de pays s’intéressent aux ressources maliennes.



Le Mali et le groupe Wagner



Nous pensons que le Mali a eu recours au groupe Wagner afin de protéger son intégrité territoriale au lieu de voir le pays dépiécé à cause des états vautours qui cherchent à diviser le Mali en plusieurs Etats. La coopération avec les forces Berkhane et Serval n’ont pu arrêter la progression du terrorisme au Mali mais au contraire a pris de proportions énormes. L’invitation de groupe Wagner au Mali renforcera la coopération afin d’éliminer le terrorisme au Mali et en moins deux ans le gouvernement du Mali peut retrouver au moins 85% ou plus de son territoire. Comme le groupe Wagner a déjà démontré une grande expérience en République Centrafricaine , en syrie.



La Côte d’Ivoire et le Groupe Wagner?



La Cote d’Ivoire traverse une crise grave dont on ne parle pas, silence radio. L’insécurité est très préoccupante au nord de la Côte d’Ivoire. Bouna une ville située au Nord de la Cote d’Ivoire, les groupes terroristes contrôlent 45000 ha de terrains. La première des choses qui passe par la tête qu’est ce que Bouna possède sur ses terres ou sous ses terres? Quelle richesse cette ville a que ses habitants ne sont pas au courant? C’est de l’or? Diamant? Du pétrole? Etc..



45,000 ha c’est beaucoup, qu’elle va être l’activité de la population, qui vivait de la chasse, des fermiers, de l’agriculteur, etc…? Pourquoi le gouvernement Ivoirien ne parle pas de cela? Et de faire croire que la sécurité existe en Cote d’Ivoire? Après la ville de Bouna ca serait le tour de quelle ville ou région?



A quoi sert la base militaire française en Cote d’Ivoire? Pour protéger seulement le gouvernement de la Cote d’Ivoire et non la population? Les pays Francophones ont signé des accords de défense avec la France mais si ces accords de défense ne sont pas respectés, on ne voit pas l’utilité de maintenir les troupes étrangères sur le sol Africain. Au Burkina Faso, plus de 30 soldats tombés récemment dû au terrorisme. Le président de Burkina-Faso Mr. Kabore a tout essayé mais chaque semaine, il y a toujours des attentats meurtriers terroriste on dirait que le Burkina est devenu un état dans un état. Le président du Faso a opté pour un silence lourd, inquiétant, la tuerie de son peuple. Chaque mois on compte au moins une vingtaine de morts dans le rang de la gendarmerie, des policiers sans oublié des dizaines de civiles dans des convois escortés avec l’appui logistique des français dans le sahel. Qu’elle est le rôle des centaines de drônes dans le Sahel?



Le président est incapable de résoudre le problème en invitant l’armée française à établir une base militaire française sur son sol, le problème est toujours le même. Mr Kabore a les mains liées pour demander une aide d’autres pays à part la France, peur d’être renversé?



Franchement nous nous posons de questions, à quoi servent ces accords de Défense? Fin Mars 2011 à Avril 2011 le pays qui a signé l’accord de défense avec l’Etat de Côte d’Ivoire, (la France) bombardait la résidence présidentielle de l’Etat Ivoirien. Vraiment la Côte d’Ivoire est elle un état? La France peut elle se lever et faire n’importe quoi, y compris tuer sans rendre compte à personne?



L’incapacité de la France à maitriser les événements encouragent les pays à chercher et voir ailleurs, comme le groupe Wagner qui présente des résultats concrets sur les terrains.



La France et ses Medias français contre le groupe Wagner



Il y a une campagne de diabolisation contre le groupe Wagner en France par les medias français. Nous ne sommes pas là pour supporter le groupe Wagner ou la force Berkane et Serval. Nous sommes là pour évaluer les résultats concrets sur les terrains.



La France dit qu’elle ne va pas travailler avec le “groupe terroriste Wagner” parce qu’ils ont commis atrocités en République centrafricaine (RCA)? S’ils ont commis d’atrocité cela doit être présenté au gouvernement centrafricain, et la loi s’appliquera. Quand Les militaires Français était en RCA combien de jeunes garçons et filles ont été violés et même tués? Lorsque le gouvernement centrafricain avait informé le gouvernement français des faits, qu’est ce que le gouvernement français a-t-il fait? Le groupe Wagner a éradiqué les groupes terroristes à 90% du territoire Centrafricain. C’est un succès réel et concret sur le terrain.



Le gouvernement français disait que la France ne peut pas travailler avec le “groupe terroriste Wagner”, si la mémoire nous ne fait pas défaut, au cours de la seconde guerre mondiale toutes les grandes puissances ont collaboré avec l’ex URSS Pour vaincre l’Allemagne.



Le gouvernement français et son corsaire de la république Mr. Gilbert Bourgeaud dit Bob Denard avaient fait pleurer les Africains et Comoriens. Plusieurs africains et comoriens sont tués, handicapés à vie. Ce terrorisme d’état a duré pendant plusieurs années.



En effet, durant la guerre révolutionnaire en Amérique, George Washington et les pères fondateurs de l’Amérique n’ont pas hésité à payer des pirates pour protéger les eaux territoriales de l’Amérique, parce qu’ils n’avaient pas de marine ou de garde-côtes pour se protéger. En ce temps, la majorité de la population américaine a soutenu cette initiative. En quoi cette situation est-elle si différente du cas des petits pays en voie de développement face au terrorisme?



La déstabilisation de l’Afrique de l’Ouest est liée aux problèmes économiques et financiers que le monde vit maintenant. Les Occidentaux ont de sérieux problèmes économiques. Les pays Africains sont « souverains » capables de décider de leurs sorts pourquoi la France s’oppose au déploiement du groupe Wagner ? Pourquoi elle fait mains et gestes pour s’y opposer tandis elle joue de complaisance avec les groupes terroristes sur le terrain ? Les pays Africains n’ont pas le droit de décider pour leur compte ? Pourquoi les dirigeants Africains doivent agir seulement s’ils reçoivent l’ordre de Paris, France. On tue, massacre vos peuples vous attendez l’ordre de Paris ? Vraiment c’est ridicule les dirigeants Africains de complaisances que la France a mis au pouvoir ceux qui n’ n’aiment pas leurs pays. Ils détestent leurs peuples. Ils sont noirs de peaux mais se considèrent blanc dans leurs petites têtes. Ils veulent toujours rester au pouvoir malgré qu’ils soient mal élus, totale corruption et gabegie. Incapable de satisfaire le minimum de leurs populations, la sante complètement défaillante, leur peuple vit dans pauvreté totale. Le coût de la vie est très élevé. Certains présidents Africains sans aucune vision politique, économique et sociale. Ils croient que Gouverner c’est d’être à la tête de leurs pays pratiquer de népotisme, corruption et être à la tête du pays avec son clan, volent l’argent et déposent dans les banques européennes, Américaines et Asiatiques c’est tout. En plus certains pays imposent le terrorisme à leur peuple.



Dr. Mehenou Amouzou a obtenu son « Master in Business » à l’ « European Advanced Institute of Management » ainsi qu’un Certificat en finance et investissement à Paris (France). Il a complété ses études dans les Relations Internationales, de Stratégies Politiques et de Défense avec l’obtention d’un Doctorat de Philosophie en Finance.



Source : Alwihda Info