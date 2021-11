Badiangara : le Colonel Oumar Traoré a présenté les condoléances de l’Etat suite à l’attaque des groupes armés ayant fait trois morts - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Badiangara : le Colonel Oumar Traoré a présenté les condoléances de l’Etat suite à l’attaque des groupes armés ayant fait trois morts Publié le lundi 29 novembre 2021 | L’Indépendant

Tweet

Le Commandant du Secteur 4 de l’Opération Maliko, le Colonel Oumar Traoré s’est rendu sur les lieux de l’attaque contre la ville de Bandiagara, le jeudi 25 novembre dernier.









C’était pour assurer aux populations la ferme volonté de l’armée de ramener la sécurité au pays Dogon. Cet officier a présenté, au nom de l’Etat, les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaité prompt rétablissement aux blessés.



Pour rappel, cette attaque de la ville avait fait trois morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels



Source : L’INDEPENDANT