Ministère des Maliens établis à l'Extérieur : 107 Maliens de retour de la Libye

Ministère des Maliens établis à l'Extérieur : 107 Maliens de retour de la Libye Publié le lundi 29 novembre 2021

Tweet

Le Chef de Cabinet du Ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mohamed Ag Albachar a accueilli, vendredi 26 novembre, à l’Aéroport International Président Modibo Keita Bamako-Sénou, 107 de nos compatriotes volontairement rapatriés de la Libye.









Leur retour a été rendu possible grâce au soutien de l’OIM, qui a affrété un avion pour ce faire. A noter que parmi ces 107 Maliens de retour, on compte 27 femmes, 28 mineurs, dont des nourrissons et 04 personnes à mobilité réduite.



Leur accueil s’est déroulé en présence des autorités sécuritaires, sanitaires, des agents de la Délégation Générale des Maliens de l’Extérieur (DGME) et ceux de l’OIM. A noter que tous ont été testés négatifs à la COVID-19 avant d’être conduits à la Cité d’accueil du Ministère, où ils seront pris en charge par les agents du Ministère et les partenaires.



Depuis le début de l’année, ils sont près de 8000 Maliens, en détresse à l’étranger, dont le retour au bercail a été facilité par le département en charge de nos compatriotes de l’extérieur.



Source : L’INDEPENDANT