Primature : La problématique de la carte Nina à l’examen.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla Maïga a présidé,ce lundi 29 novembre 2021, une réunion du Conseil de cabinet sur la problématique de la Carte Nina.

À l’entame de la rencontre, Choguel Kokalla Maïga a rappelé que de nombreux Maliens établis à l’étranger ont de soucis pour renouveler leur passeport à cause de la dite carte, et qu’il fallait que le Gouvernement trouve des solutions appropriées pour remédier à cela.

Ce conseil de cabinet restreint a réuni les ministres en charge de la Refondation de l'Etat, de l’Administration territoriale, de la Sécurité, des Finances, et des Maliens établis à l’extérieur ainsi que le ministre-directeur de cabinet du Premier ministre et le ministre-Secrétaire Général du Gouvernement.

CCRP/Primature