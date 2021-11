Mali : Assimi Goïta appelle la classe politique à l’union autour des Assises de la refondation - abamako.com

''La finalité recherchée est le renforcement du cadre institutionnel", a noté le président de la Transition



Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a appelé, lundi, la classe politique malienne à l'union ainsi qu'à une participation massive et inclusive aux Assises nationales de la refondation.



Le chef de l'Etat s'exprimait lors d'une rencontre avec la classe politique dans le cadre des préparatifs des Assises nationales de la refondation.



''Cette rencontre vise deux objectifs essentiels : il s'agit de vous réaffirmer les principes cardinaux de notre ligne de conduite et échanger avec vous sur un sujet d'intérêt national majeur que sont les assises nationales de la refondation'' a déclaré le président de la Transition.



Assimi Goïta a indiqué que ''la finalité recherchée est le renforcement du cadre institutionnel sur la base des reformes pertinentes, gage d'une bonne gouvernance, de paix et de sécurité pour notre pays''.



Et d'ajouter qu'il était impérieux de réaliser ''une union sacrée de tous les Maliens''. ''Il est donc important que nous nous dressions comme un seul homme pour faire face à cette épreuve'' a-t-il fait savoir.



S'agissant de l'organisation des Assises nationales de la refondation, Goïta, a invité tous les acteurs politiques, à y participer afin de jeter les bases d'un nouveau contrat social entre l'Etat et les citoyens, avant d'ajouter que cette participation massive de la classe politique constituera une victoire de la démocratie.

'' L'objectif général de ces Assises est (...) d'engager un véritable processus de refondation du Mali sur la base des discussions franches sans tabous mais dans la stricte convivialité'' a souligné le chef de l'Etat.

Le Cadre d'échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie qui avait annoncé le 9 novembre courant sa non-participation aux Assises nationales de la refondation dit avoir pris note de la volonté du président de la Transition de rassembler tous les Maliens.



''Nous avons pris note de cette volonté du président de la Transition de rassembler tous les fils et filles du pays. Au niveau du Cadre d'échanges, nous avons fait un mémorandum au cours duquel nous avons étalé nos différents points et fait des propositions. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a eu trop de forums au Mali'' a affirmé Amadou Koïta porte-parole du Cadre d'échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie.



Le Cadre va se réunir pour dégager sa position par rapport aux Assises nationales, a noté Amadou Koïta.



Pour rappel, les Assises nationales initialement, prévues du 22 novembre courant au niveau local pour s’achever le 26 décembre prochain par l’adoption de résolutions nationales, ont été reportées. Ce report vise à trouver un consensus plus large entre toutes les forces vives de la nation pour une participation inclusive, avait-on précisé.