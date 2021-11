Forum Chine-Afrique: le président chinois promet fournir 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid - abamako.com

Forum Chine-Afrique: le président chinois promet fournir 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid Publié le mardi 30 novembre 2021 | RFI

Au premier jour du huitième forum de coopération Chine-Afrique, organisé à Dakar, le président chinois Xi Jinping est intervenu, ce lundi 29 novembre, en visioconférence. Il a annoncé que la Chine allait fournir à l’Afrique 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid.



Un milliard de doses de vaccins chinois supplémentaires dont 600 millions de doses sous forme de dons. C’est la promesse que Xi Jinping a faite à l’Afrique lors de la cérémonie d’ouverture du Forum sino-africain de Dakar, afin que le continent puisse faire vacciner 60 % de sa population d’ici à 2022. On est actuellement à 6 % d’Africains et d’Africaines vaccinés.



Le chef de l’État chinois, s’est par ailleurs félicité de voir de plus en plus de pays africains rejoindre l’initiative chinoise de Route de la Soie. Il a aussi promis de doper le commerce entre l’Afrique et la Chine, en particulier de porter les exportations agricoles africaines vers la Chine à 300 milliards de dollars, d’ici à trois ans, en accélérant l’inspection des produits africains et exemptant davantage de ces produits de droits de douane.