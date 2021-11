Le convoi contesté de l’armée française en direction du Mali : « Songhoy Chawara Batoo » appelle les habitants de Gao à la vigilance - abamako.com

Le convoi contesté de l'armée française en direction du Mali : « Songhoy Chawara Batoo » appelle les habitants de Gao à la vigilance
Publié le mardi 30 novembre 2021 | Le Pays

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de Chaawara Batoo

Bamako, le 6 février 2021 l`association Chaawara Batoo a tenu une conférence de presse à la maison de la presse Tweet

Dans un communiqué publié, le dimanche 28 novembre 2021, La Coalition des associations et organisations sédentaires du Nord du Mali « Songhoy Chawara Batoo » a déploré la mort de jeunes africains à Kaya et à Tera lors des mobilisations contre un convoi militaire de l’armée française en direction de Gao, Mali. Tout en se posant des questions sur l’arrivée d’un arsenal de guerre après l’annonce du redimensionnement de la force Barkhane au Nord du Mali, la coalition « Songhoy Chawara Batoo » a invité les habitants de Gao à la vigilance.



Depuis quelques jours, un convoi militaire de plusieurs véhicules de l’armée française en direction du Mali est contesté le long de son parcours. Apres Kaya au Burkina Faso, le convoi a été encore bloqué par des manifestants en colère à Tera, au Niger. Des manifestations qui ont faits des morts et des blessés autant à Kaya qu’à Tera.



Dans un communiqué publié, le dimanche 28 novembre 2021, La Coalition des associations et organisations sédentaires du Nord du Mali « Songhoy Chawara Batoo » a déploré la mort de jeunes africains, tout-cour, avant d’inviter la population du Mali en général et les habitants de Gao en particulier à rester très vigilants et déterminés. Aussi, la Coalition des associations et organisations sédentaires du Nord du Mali dénonce l’arrivée d’un arsenal de guerre dans la région de Gao après l’annonce du redimensionnement de la force Barkhane au Nord du Mali. Tout en invitant les plus hautes autorités à prendre toutes leurs responsabilités pour faire respecter la souveraineté du Mali sur l’ensemble de son territoire, la coalition « Songhoy Chawara Batoo » n’a pas manqué de les inviter par la même occasion de tenir informer la population maliennes des raisons de déploiement de cette troupe à Gao. « En outre, Songhoy Chawara Batoo se réserve le droit de dénoncer toute recrudescence de l’insécurité dans la région de Gao et nous exigeons désormais une obligation de résultats pour la présence des forces étrangères à Gao avec à leur tête la force Barkhane » note le communiqué qui ajoute « nous ne saurions continuer à souffrir le martyr avec au quotidien, la destruction de villages entiers, les assassinats ciblés, les enlèvements et les atrocités de toit genres malgré une forte présence militaire étrangère au côté des FAMa ».



Pour finir, la coalition « Songhoy Chawara Batoo » a exprimé sa compassion « aux peuples frères du Burkina et du Niger. Nous prions pour le repos éternel de ces martyrs africains et souhaitons prompt rétablissement aux blessés ».



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS