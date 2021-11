Nouveau découpage territoriale : La jeunesse de la commune II revendique le centre commercial de Bamako - abamako.com

La jeunesse de la commune II du district de Bamako est sortie, hier 29 novembre 2021, pour protester contre la décision qui attribue le centre commercial de Bamako à la commune III. Pour se faire entendre, les jeunes n’ont pas hésité de barricader toutes les voies d’accès qui mènent audit centre commercial.



Le nouveau découpage administratif et territorial ne cesse de verser de l’ancre sur les relations sociales entre des localités voisines au Mali. A la différence de l’intérieur du pays où le nouveau découpage a fait beaucoup plus d’écho, c’est la capitale malienne même qui vient de manifester son remous contre ce projet de réorganisation administrative et territoriale. Sortis en grand nombre, les jeunes de la commune II du district de Bamako revendiquaient la restitution du centre commercial de Bamako à leur commune (C.II). « La jeunesse de la commune II demande de rendre à César ce qui appartient à César » est l’un des slogans qu’on pouvait lire sur les banderoles.



Selon un des manifestants répondant sous le nom de Lassina Balayira, cette décision qui retire le centre à la commune II, met en cause tout le travail de la commission mis en place pour la circonstance réunissant l’ensemble des chefs de quartier de Bamako pour discuter du nouveau découpage. « Après les travaux de la commission, le gouverneur du district de Bamako s’est lui-même déplacé de commune en commune pour annoncer le résultat des travaux. Arrivé chez nous en commune II, il a expliqué que le centre commercial qui nous avait été retirée en 1987, nous appartienne désormais » a expliqué le manifestant tout en rappelant que cette décision avait d’ailleurs été bien accueillie en commune II. « Nos vieux avaient longtemps attendu cette restitution qui se présentaient pour eux comme une décision de justice » a-t-il rappelé avant de déplorer ce rétropédalage décisionnel du ministre de l’Administration Territoriale et de la décentralisation.



En effet, s’ils se sont tus pendant très longtemps, les jeunes de la commune II se disent, cette fois-ci, décidés à ne pas abandonner ce combat jusqu’à l’obtention de leur « droit ». Car, à leurs dires, c’est « suite aux manifestations d’opposions de la commune III, que le ministre a annulé la décision qui a restituée le centre commercial à la commune II, chose que nous aussi on n’acceptera jamais. On ne peut pas nous rendre et nous reprendre à chaque fois qu’on veut » scandé un autre.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS