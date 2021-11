Le colonel Assimi Goïta l’a dit face à la classe politique hier : « Il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens » - abamako.com

Publié le mardi 30 novembre 2021

Le colonel Assimi Goïta l'a dit face à la classe politique hier : « Il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens »

Rencontre entre le président de la Transition et le Conseil supérieur de la magistrature

Bamako, le 14 septembre 2021: le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a rencontré le Conseil supérieur de la magistrature à Koulouba Tweet

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a plaidé, lors de sa rencontre avec la classe politique au Palais présidentiel hier, pour une participation massive de toutes les forces politiques aux Assises nationales de la refondation en vue. Aussi, a-t-il sollicité une union sacrée autour du Mali.



Une participation le plus qu’inclusive des forces vives de la nation aux Assises nationales de refondation et l’union sacrée autour du Mali. C’est ce que recherchent les autorités de la transition. C’est du moins qu’ont déclaré le ministre de la Refondation de l’État, chargé des relations avec les institutions de la République, Ibrahim Ikassa Maïga, et le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta face à la classe politique.



Dans son intervention, le ministre Ibrahim Ikassa Maïga a rappelé les difficultés de l’heure et a insisté sur la nécessité de refonder la nation malienne. Pour lui, les Maliens doivent tirer les leçons de leurs échecs mais aussi de leurs Réussites pour réussir la refondation de l’État en cours. « Les assises Nationales de Refondation ne sont autre qu’un tremplin pour mettre à table toutes les forces politiques et sociales » a-t-il expliqué avant d’inviter toute la classe politique à prendre part à ce rendez-vous important pour le Mali. Le ministre Maïga, par la suite, a appelé à l’union « l’union sacrée autour du Mali ».



Pour sa part, le chef de l’État a précisé les objectifs de la rencontre avec la classe politique. « En vous conviant ce matin, nous visons deux objectifs essentiels : Il s’agit dans un premier temps, en votre qualité de premiers responsables des partis politiques, de vous rencontrer directement pour à la fois vous connaitre davantage et vous réaffirmer les principes cardinaux de notre ligne de conduite ; le deuxième objectif vise à échanger avec vous sur un sujet d’intérêt national majeur que sont les Assises Nationales de la Refondation », a déclaré le colonel Assimi Goïta.



Pour le président de la transition, les réformes politiques et institutionnelles sont nécessaires dont la finalité est le renforcement du cadre institutionnel sur la base de réformes pertinentes, gage d’une bonne gouvernance, de plus de paix et de sécurité pour notre pays. L’Équité, l’Inclusivité, et le Consensus sont les principes sur lesquels reposent la vision du président, selon lui.



Une union sacrée pour la sortie de crise au Mali



Le rassemblement des filles et fils du Mali, l’union sacrée de tous pour sauver la nation malade. C’est l’appel du président de la transition à l’endroit des forces vives de la nation, notamment la classe politique. « Nous avons la forte conviction que pour sortir notre pays de cette crise sans précédent à laquelle il fait face depuis près d’une décennie et que certains qualifient de multidimensionnelle, il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens, quel que soit le bord politique ou religieux auquel ils appartiennent. Il est donc important que nous nous dressions comme un seul homme pour faire face à cette épreuve », a déclaré le chef de l’État. La plaidoirie pour une participation massive aux ANR



Les Assises nationales de la refondation sont une occasion pour les Maliens de se retrouver et d’échanger sur le sort de leur pays. Selon le président de la transition, l’objectif général de ces assises « est de faire l’état de la Nation et engager un véritable processus de refondation du Mali sur la base de discussions franches, sans tabou, mais dans la stricte convivialité ». Elles contribueront, entre autres, « à tirer les leçons apprises à travers la synthèse des conclusions, recommandations et résolutions des différentes rencontres comme la Conférence d’entente nationale, le Dialogue national inclusif et les journées de concertation nationale sur la Transition ». « Il s’agira également de mettre à jour les préoccupations actuelles de nos concitoyens en leur proposant un nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire, économique. Ce processus doit, par ailleurs, permettre d’établir l’ordre de priorité des réformes globales à réaliser dans le cadre de la Refondation de l’État et d’identifier les actions à caractère exécutoire avec un chronogramme précis. Enfin il sera nécessaire de mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation des recommandations retenues », a précisé le colonel Assimi Goïta. Il a, par la suite, plaidé pour une participation massive à ces assises. « S’agissant de l’organisation des Assises Nationales de la Refondation, je voudrais, de façon solennelle, inviter tous les acteurs politiques sans exclusive, à y participer afin que les Maliens puissent, ensemble, jeter les bases d’un nouveau contrat social entre l’État et les citoyens », a-t-il indiqué. La participation de la classe politique à ces assises, selon le président de la Transition, constituera une victoire pour la démocratie malienne.



Membre du cadre d’échange des partis et groupements politiques qui a décidé de boycotter les ANR, Amadou Koïta, aux sortir de la salle, a salué l’initiative du chef de l’État. Il a précisé qu’ils ne sont pas contre le dialogue. « Nous sommes ouverts au dialogue. Mais avons posé des conditions. Si ces conditions sont respectées, on ne peut refuser le dialogue, car notre pays en a besoin », a-t-il dit.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS



