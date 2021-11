Jeu trouble de l’Algérie dans la crise sécuritaire malienne : Des révélations fracassantes dans la connexion entre Alger et Iyad Ag GHALI - abamako.com

News Politique Article Politique Jeu trouble de l’Algérie dans la crise sécuritaire malienne : Des révélations fracassantes dans la connexion entre Alger et Iyad Ag GHALI Publié le mardi 30 novembre 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Mali : Iyad Ag Ghali, chef d`Ansar Eddine, réapparaît et appelle à l`unité des jihadistes

Malgré la bonne santé des relations diplomatiques entre Alger et Bamako , la sincérité de l’Algérie dans la gestion de la crise sécuritaire Malienne continue d’occuper les débats dans certains pays du Sahel et au-delà .



puis plusieurs années, Alger est accusé de protéger le tristement célèbre chef terroriste malien Iyad GHALI comme l’avait révélé des médias français. Ces accusations continuent de retentir à Bamako dans certains milieux qui estiment qu’Alger fait un double jeu .Aussi depuis quelques semaines, des médias étrangers ont révélé une rencontre entre les services de renseignement Algérien et Iyad AG Ghali avec en toile de fond « l’occupation des régions du Nord par le GSIM ».



L’Algérie serait le protecteur d’Iyad Ag Ghali. La révélation faite en 2018 par le media français lemonde.fr avait suscité l’indignation du côté d’Alger qui a démenti les faits. Cependant, les accusations demeurent toujours en ce sens que l’Algérie est soupçonné d’accorder des facilités au fondateur d’ançardine et chef du Groupe de Soutien à l’Islam aux Musulmans (GSIM).



Iyad AG Ghali aurait longtemps séjourné à



MAHAMANE TOURE



Source: NOUVEL HORIZON