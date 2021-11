Le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition: « Il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens, quel que soit le bord politique ou religieux auquel ils appartiennent »

© aBamako.com par AS

Rencontre entre le président Assimi Goïta et la délégation des Nations Unies en visite au Mali

Bamako, le 24 octobre 2021. En mission de suivi et d`évaluation au Mali, la délégation du Conseil de Sécurité des Nations Unies a été reçue à Koulouba par le chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta.