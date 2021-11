Mali : Deux étudiants interpellés à la suite de violents affrontements sur le campus - abamako.com

News Région Article Région Mali : Deux étudiants interpellés à la suite de violents affrontements sur le campus Publié le mardi 30 novembre 2021 | L’Essor

Deux étudiants de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) ont été interpellés, ce lundi 29 novembre, en possession de deux pistolets par le commissariat de police du 4eme arrondissement de Bamako. C’était à la suite d’une altercation sanglante. Ils ont été identifiés comme étant MK et AM, tous de la vingtaine d’années.



En effet, les deux jeunes hommes de la 1ère année ont été interpellés aux environs de midi, alors qu’ils se livraient à un affrontement en possession d’armes à feu sur le campus de la colline de Badalabougou, en Commune V du district de Bamako. Fort heureusement, la promptitude des éléments du commissaire Ibrahima Kebe a permis de maîtriser la situation.

Deux armes à feu dont un pistolet automatique et un autre de fabrication artisanale ont été trouvées en possession des intéressés. Une fouille a permis de saisir d’autres armes blanches dont des machettes, des couteaux et des matraques. Sur instruction du Procureur près du Tribunal de la Commune V, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits.

Et depuis, les deux étudiants dorment bien au chaud, le temps d’être fixé sur leur sort. Cet énième incident vient rallonger la liste d’affrontements sanglants du campus de Badalabougou, théâtre des rivalités entre groupes d’étudiants.

T. CAMARA

Source : L’ESSOR