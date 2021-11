Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB): Un gang de vente de fausses attestations de Licence démasqué - abamako.com

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB): Un gang de vente de fausses attestations de Licence démasqué Publié le mardi 30 novembre 2021 | Le Républicain

Université de Bamako

Le Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), Pr. Moussa Djiré et son équipe, viennent de démanteler un réseau de vente de fausses attentions de

diplôme de Licence de l’USJPB.



Dans son communiqué d’information ou d’intimidation à toutes les personnes qui se hasarderaient à entreprendre cette activité mafieuse de vente de fausses attestations, le rectorat de l’USJPB se dit plus que jamais déterminé à mettre fin à leur entreprise mafieuse de ternir l’image de l’université. « Alerte aux faussaires ! », informe le rectorat de l’USJPB en fin de semaine dernière. Ce message du rectorat de l’USJPB n’est pas nullement fortuit. A l’origine, la découverte par le Pr. Moussa Djiré et son équipe, d’ « un réseau de vente de fausses attestations de Licence ». Les falsificateurs, apparemment bien organisés, dit le communiqué du rectorat de l’USJPB, imitaient et vendaient les attestations de Licence délivrées par l’USJPB. « Deux membres du réseau ont pu, grâce à la vigilance des responsables de l’Université, être identifiés, « appréhendés » et écroués à la «maison centrale d’arrêt de Bamako », indique le communiqué signé du vice-recteur de l’USJPB, Boureima Kansaye. Terminant ses propos, le Pr. Boureima Kansaye a fait savoir que les enquêtes sont en cours « sous le contrôle du tribunal de la Commune V ».



Affaire à suivre...

H.B.Fofana