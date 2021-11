Incendie à Kita : deux civils perdent la vie - abamako.com

Incendie à Kita : deux civils perdent la vie Publié le mardi 30 novembre 2021 | Studio Tamani

Deux morts, une femme et son enfant, et un blessé grave. C’est le bilan d’un incendie survenu jeudi dernier (25/02/21) à Kita. C’était aux environs de 2h du matin dans une famille à Kita Lenguekoto. Pour l’instant, les causes du sinistre restent inconnues. Les deux morts ont été enterrés dans la localité.



