Assimi-Choguel : Un duo qui sème la panique au sein de la classe politique Publié le mardi 30 novembre 2021

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Dès les premières heures de leur installation dans leurs fauteuils présidentiel et de chef du gouvernement, Assimi et Choguel ont laissé entrevoir les signaux d’un véritable changement à travers leurs actions. Chacun mouille le maillot gouvernemental qu’il porte pour la refondation du Mali.

Le bienfait n’est jamais perdu. C’est pourquoi le duo Assimi-Choguel ne ménage aucun effort pour la refondation du Mali. Et cela, à travers les actions notables. Le président de la transition Assimi Goïta, lors de son investiture, a promis de réduire le train de vie de l’Etat. C’est ainsi qu’il a décidé d’investir les 2/3 du fonds de souveraineté dans les actions sociales. Une initiative appréciée par la société civile.







S’agissant de la réduction du train de vie de l’Etat, on peut le constater lors de la présentation du bilan des 100 jours au pouvoir. Le ministère de l’Economie et des Finances a réalisé des économies dans le budget 2021 de l’ordre de 100,999 milliards de FCFA.



Ce Duo Assimi-Choguel, bâtisseur de la nation installe la panique au sein de la classe politique aujourd’hui à travers leur engagement patriotique.



Dans le domaine de l’agriculture, les techniciens de surface n’ont pas caché leur satisfaction par rapport au prix fixé du coton qui s’élève à 280 FCFA par kg. Selon les producteurs du coton, c’est la première fois que le prix du coton atteint ce plafond. Autre fait marquant est l’installation des 10 appareils de dialyse au CHU du point G et la mise en marche des équipements de réanimation de dernière génération aux services de pédiatrie et de réanimation du CHU Gabriel Touré.



En plus de cela, les dispositions sécuritaires sont au cœur de leur vaste chantier notamment la remise des clés de 4 avions de chasse par le président Goïta, ce vendredi 26 novembre 2021 sans oublier la lutte implacable engagée contre la corruption et l’impunité. En dehors de ces actions posées, ils travaillent dans le sens de la réconciliation.



C’est ce qui explique le décalage des assises nationales de la refondation qui devraient démarrer ce lundi 22 novembre 2021 pour une date ultérieure afin de rassembler tous les fils et filles de la nation.



Comparativement aux régimes clientélistes d’Alpha Oumar Konaré, d’ATT et d’IBK, Assimi et Choguel gagnent jour après jour la légitimité et la confiance du peuple malien. C’est pourquoi la panique s’installe au sein de la classe politique organisée en fronde. Un adage dit : « Celui qui fait ce que son père n’a pas fait, verra ce que son père n’a pas vu ».



La classe politique malienne observe aujourd’hui ce qu’elle aurait pu faire mais ne l’a pas fait. Par conséquent, la responsabilité de la situation actuelle repose sur elle. Donc la nécessité impose à tous de se retrouver autour d’un même idéal pour répondre aux défis auquel le pays fait face aujourd’hui.



L’heure n’est plus opportune pour faire des accusations gratuites ou viser les intérêts privés. Tout est vain lorsqu’il n’y a pas une union sacrée. Aucun développement n’est envisageable sans la paix et la cohésion sociale, lorsque la division s’installe dans les rangs des fils et filles d’un même pays. Un autre adage dit : « il n’est jamais trop tard pour bien faire ».



Que classe politique reconnaisse sa défaite et accepte d’accompagner ce duo Assimi-Choguel pour qu’on puisse arriver l’objectif qui est la stabilité sur toute l’étendue du territoire national. Les Maliens ont souffert à cause de la mauvaise gouvernance de ces trois décennies. A la mauvaise gouvernance s’ajoute la crise sécuritaire.



Qu’Allah bénisse le Mali !



Siriki KONE