Coopération militaire avec la Russie : 600 soldats algériens formés pour intervenir au Mali ? Publié le mardi 30 novembre 2021 | 24haubenin

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet

Une édition du « Journal Africain » a annoncé l’imminente intervention au Mali, de 600 soldats de l’armée algérienne formés en Russie . L’information est devenue virale après la formation conjointe des troupes algérienne et russe en Ossétie du nord. Qu’en est-il réellement ?





L’annonce a été faite dans la présentation du JT du « Journal Africain. « Ils sont 600 soldats à être formés en Ossétie du Nord en Octobre 2020 par la Russie. La formation de ces militaires devrait aboutir à leur déploiement au Mali pour sécuriser les institutions et aider l’armée malienne à combattre les terroristes », déclare la présentatrice.

Des recherches effectuées avec des mots clés ont permis de retrouver la même alerte publiée par Mondafrique le 1er novembre 2021 et relayée par le média béninois BWTV. « La Russie a invité, début octobre, six cent soldats algériens en Ossétie du Nord afin de sécuriser ensemble la junte militaire malienne. Pire, cette formation militaire a été dispensée aux côtés des mercenaires de la société Wagner, dont l’arrivée à Bamako est imminente. Au grand dam du président français inquiet qui craint un départ sans gloire des troupes françaises du Mali. Ce qui pourrait miner sa campagne électorale pour la Présidentielle », écrit Mondafrique.



Cependant, l’Algérie a apporté un démenti à ce qu’elle appelle « des rumeurs ». “L’Algérie dément formellement ces rumeurs. Ce sont les parrains d’un pays voisin qui sont à l’origine de cette manipulation malveillante », a estimé un porte-parole du ministère algérien des affaires étrangères, dont les propos ont été rapportés par le média russe AA.



Les incohérences dans la vidéo

En 2020 comme annoncée dans la vidéo, il n’y avait pas de brouille avec l’armée française qui pourrait pousser le Mali à rechercher d’autres soutiens extérieurs. Ensuite, l’opération conjointe ne s’est pas déroulée en 2020, mais plutôt du 6 au 12 octobre 2021 comme le souligne cette vidéo diffusée par le média russe Zvezda le 30 septembre 2021. De même, alors que les médias russes et algériens évoquent un même nombre de soldats pour l’exercice conjoint avec la Russie, la vidéo avance 600 soldats algériens et un millier de soldats russe pour la même opération conjointe.



En conclusion, la formation des soldats algériens est bien réelle mais plutôt en 2021. Mais en réalité, elle n’avait pas pour finalité une intervention au Mali



Marcel H.



