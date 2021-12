URD: L’irresponsabilité de Gassama et Diarra - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique URD: L’irresponsabilité de Gassama et Diarra Publié le mardi 30 novembre 2021 | L'Alerte

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de Soumaila Cissé

Bamako, le 24 mai 2016 Soumaila Cissé a organisé une Conférence de presse sur l’affaire des 27 milliards de L’UEMOA a la maison de la presse Tweet





L’ancien Premier ministre, Boubou Cissé en fuite depuis des mois pour échapper très certainement à la justice malienne ne manque pas de défenseurs pour les milliards qu’il aurait détournés. Le président de la jeunesse URD, Abdrahamane Diarra, ne saurait démentir cela puisque ce monsieur, à la solde de Boubou Cissé, réclame la tête de Salikou Sanogo à travers un remembrement du bureau national. Après cette demande sans contenu ni forme, les délégués ont été surpris par le geste irresponsable de Mamadou Hawa Gassama.



En effet, l’ancien député de Yélimané a fait irruption sur la scène en arrachant le micro à Salikou Sanogo et le jeter. Mais c’était sans compter sur le sens de la responsabilité de sa victime du jour. « Ceux qui ont d’autres agendas, ils ne marcheront pas», a-t-il averti sous un tonnerre d’applaudissements. La honte ne pouvant plus laisser la place à l’indécence, Mahamadou Gassama et certains de ses complices ont quitté calmement la salle.