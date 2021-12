Le ministre Oumarou Diarra face aux victimes des 10,11 et 12 Juillet 2020.: « Un processus d’indemnisation de toutes les victimes des différentes crises qui secouent notre pays depuis 1960 est en cours » - abamako.com

News Politique Article Politique Le ministre Oumarou Diarra face aux victimes des 10,11 et 12 Juillet 2020.: « Un processus d’indemnisation de toutes les victimes des différentes crises qui secouent notre pays depuis 1960 est en cours » Publié le mercredi 1 decembre 2021 | Nouvel Horizon

En vue de trouver des solutions aux différentes préoccupations afin de mettre les victimes dans leurs droits, le ministre Délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement Social, Chargé de l’Action Humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, M. Oumarou Diarra a reçu, le lundi 29 novembre 2021, au sein de son Département, le Collectif des victimes des 10,11 et 12 Juillet 2020.



Etaient au centre des échanges entre (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON