Multiplication des poursuites judiciaires à l'encontre de potentiels candidats aux élections présidentielles: Après Soumeylou B MAIGA et Moussa Mara à qui le tour? Publié le mardi 30 novembre 2021 | Nouvel Horizon

Après le décès de Soumaïla Cissé qui était annoncé pour remplacer IBK lors des prochaines élections présidentielles, certaines orientations politiques se sont tournées vers d’autres cadres à priori présidentiables. Cependant, plusieurs des personnes citées ne seraient pas totalement à l’abri d’un éventuel emprisonnement. Si Dr Boubou Cissé a été blanchi par la justice dans le dossier de tentative de déstabilisation du Gouvernement, l’ancien Premier ministre Soumeylou B MAIGA est incarcéré depuis plusieurs semaines pour une affaire présumée de détournement de fonds. Aussi depuis quelques jours, c’est Moussa Mara qui tente de se disculper d’un litige foncier.





En 2013 , plus de 70 % des maliens avaient estimé que de tous les candidats en lice pour la Présidence, Ibrahim Boubacar KEITA (IBK) était celui qui pouvait mettre le pays sur les rails dont les deux tiers du territoire étaient tombés sous le contrôle des groupes terroristes venus du monde entier quelques mois plus tôt . Cependant, déçue de la gestion de la crise, une partie du peuple s’est révoltée contre lui et il a (…)



MAHAMANE TOURE



Source: NOUVEL HORIZON