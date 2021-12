Règlementation du monde des médias : La maison de la presse lance l’atelier de finalisation du cadre juridique et réglementaire à Ségou - abamako.com

Règlementation du monde des médias : La maison de la presse lance l'atelier de finalisation du cadre juridique et réglementaire à Ségou Publié le mercredi 1 decembre 2021 | Le Pays

La maison de la presse a initié un atelier de finalisation du cadre juridique et réglementaire des médias, le lundi 29 novembre 2021, dans un hôtel de la place à Ségou. Cette rencontre de 4 jours a pour objectif de montrer la volonté des personnels de l’information et de la communication de contribuer à la mise en place d’un environnement juridique propice pour leur métier.





Présidée par le gouverneur de la Région de Ségou, Alassane Traoré, cette rencontre a vu la participation du président de la commission médias et Tic de la Haute autorité de la communication (HAC), Mahamane Hamèye Cissé et du président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté. Elle vise surtout un développement harmonieux des médias et à la consolidation de la démocratie au Mali comme l’a souligné le président de la maison de la presse, M. Bandiougou Danté lors du lancement des travaux. « A travers cet événement, il est question de réunir les acteurs clés du monde des médias et de la justice pour que les grandes conclusions issues de l’atelier de relecture du cadre juridique et réglementaire des médias au Mali tenu en octobre dernier» a-t-il indiqué.



Pour sa part, Mahamane Hamèye Cissé, président de la commission médias et Tic de la Haute autorité de la communication (HAC) a souhaité des vœux afin qu’à la fin de cette rencontre, les textes en examen sur le régime général de la presse, sur le secteur audiovisuel et la régulation de la communication, l’accès à l’information et bien d’autres comme ceux relatifs à la presse en ligne, la publicité, la carte de presse et l’aide publique aux médias soient bien affinés et finalisés.



Par ailleurs, Bandiougou Danté a remercié l’implication du département de la justice, la Cour Suprême du Mali, et les deux syndicats des magistrats pour avoir envoyé le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako, Idrissa Hamidou Touré pour les représenter.



Aïda Beïdy Soumaré, Stagiaire



Source: LE PAYS